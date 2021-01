VIDEOD JA FOTOD | Head uut aastat! Pidu käis kõige kiuste, taevaalune täitus tänavugi värvidemölluga!

Artikli juhtvideos on näha maaliline kokkuvõte Tallinnas Reidi teel toimunud ilutulestikust.

Lasnamäel käis selline pidu:



Kuressaares tuli uus aasta nii:

Tallinna Russalka kanti oli kogunenud silma järgi sadu inimesi, meeleolu oli ülev ja ilutulestik kaunis.

Selline uusaasta ilutulestik tervitas kohalikku rahvast Viljandis!



Tänavune ilutulestik lasti õhku esimest korda Vabaduse platsi lähistel ning see läks maksma 6500 eurot. Silmailu sai nautida viis minutit.

Et tegemist oli erilise aastaga, kasutati ainult suuri, efektseid tooteid, mida on näha kaugele.

Niimoodi tuli uus aasta Tartusse!

Tartu kesklinna hakkas rahvas ca 23.30 paiku saabuma, enamasti noored ja ülemeelikus meeleolus, kahjuks üle poolte ei kandnud maske.

Rahvast oli suhteliselt palju: Raekoja plats oli peaaegu täis, Emajõe ääres ja sildadel vähem. Rakette lasti kõikjalt, kahjuks mõned lendasin ka rahva sekka, seni pole teateid tõsistest vigastustest. Meeleolukas aastavahetus, kokkuvõtlikult, oli ka rahulikumat rahvast, väiksemaid seltskondi, lastega peresid jne. Umbes kella ühe paiku öösel läks olukord hõredamaks.