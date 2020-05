VIDEOD JA FOTOD | Haaberstis käib suuroperatsioon karude tabamiseks! Karu ja üks tema poegadest on leitud, neid püütakse uinutada

Täna hommikul kell 9.02 said päästjad väljakutse Haabersti linnaossa, kus terviserajal oli nähtud karusid. Päästeamet koostöös politseiga käivitasid algusega kell 19 operatsiooni karude tabamiseks. Kohal on ka loomaarst ning eesmärgiks on karud uinutada.

Kohapeal viibiv Delfi reporter rääkis, et kohal on kümneid päästjaid ja politseinikke, kaasatud on ka kütid. Kella 20.15 paiku läksidki kütid metsatukka, kus karu. Hiljem selgus, et ta on koos ühe oma pojaga. Neid püütakse uinutada, kui see ei õnnestu ja nad peaks inimeste suunas tormama, siis tuleb nad kahjuks maha lasta.

Alustati liikumist karu suunas ja püütakse leida võimalus looma uinutamiseks. — Päästeamet (@paasteamet) May 14, 2020

Praegustel andmetel peaks üks poeg veel olema, tema asukoht pole teada. Tema leidmiseks kasutatakse ka drooni.



Selleks, et päästeoperatsioon õnnestuks, paluvad päästeamet ja politsei kõikidel inimestel, kes elavad Vabaõhumuuseumi ning Rannamõisa tee vahelisel alal, püsida kindlasti kodudes. Ühtlasi on hädavajalik, et kõik koduloomad oleksid toas kinni, sh tavapäraselt õues olevad koerad ja kassid, sest nad segavad karusid otsivaid koeri ja võivad ise viga saada.

Ettevaatlik tasub olla ka ohupiirkonna naabruses elavatel inimestel, sest karud võivad ettearvamatult käituda ja liikuda esialgsest piirkonnast kaugemale.

Päästeamet palub kõigil, kes näevad karu või karusid liikumas, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbrile 112. Teatada tuleb täpne asukoht, kus karu nähti, mis kell ning mis suunas ta edasi liikus. Samuti, kas nähti üht või mitut karu ning kas karu oli suur või väike.