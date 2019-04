VIDEOD ja FOTOD | EKRE tutvustas ministrikandidaate ja nende plaane: piirivalvest saab riigikaitse esimene kaitsevall ja riigieelarve vaadatakse agressiivselt üle

Tegelenud kümme aastat teraviljakuivatitega, on ta teinud enda sõnul juba ka teene Eesti põllumajandusele, tuues Eesti põllumeestele üle 300 efektiivse teraviljakuivati. "Meie põllumees võitis sellest kõvasti. Seemnevilja kasvatamines on oluline, et sul oleks hea kuivati, mis tagab hea idanevuse. Need võimalused tekkisid kõik selle kuivatite eestisse tulekuga," ütles Järvik.

Pärast seda siirdus ta Järvakandi kohalikku poliitikasse, kus on tegutsenud ligi 20 aastat, sellest ligi 16 aastat Järvakandi vallavanemana. Ta on olnud ka ühe valimisperioodi maakonna kohalike omavalitsuste liidu juht.

Maaeluministrina tuleks tema sõnul alustada sellest, et Euroopa liidu baastasemest rangemaid nõudeid ei oleks meie talumeestele kehtestatud ja kogu Euro direktiivide pakett thaab põhjalikku revisjoni saada. Tema sõnul on siin küsimuseks, kas meil peab ikka direktiive olema kehtestatud rohkem kui teistle Euroopa riikidel. "Eesti on paraku maaelule väga ranged piirangud tänu direktiivide kehtestamisele peale pandud," ütles ta.



Keskkonnaministrikandidaat Rene Kokk tõi välja oma kogemuse põllumajanduses, millega on tegelenud poole oma elust. Hilisemas ajas on tegelenud Kokk ettevõtlusega, 2017. aasta lõpust on ta olnud Rapla vallavolikogu esimees.

Keskkonnaministeeriumi plaanidest tõi ta välja Rail Balticu teema. "Ma ei hakka saladust tegemagi, et ma ei ole kunagi olnud Rail Balticu toetaja, aga eks koalitsioonilepe on kõikidelt partneritelt lõivu võtnud ja eks ole seal tulnud ka meil teha oma järeleandmisi," ütles Kokk.

Rail Balticuga otseselt seonduv keskkonnateema on tema sõnul karjääride rajamine. "Mul on olnud omavalitsusjuhina mitmeid kokkupuuteid nende maakondadega, kust Rail Baltic hakkab läbi minema, sooviga rajaga kaevandusi. Kindlasti ei ütle ma seda, et kaevandusi peaks keelama, aga minu sõnum on olnud see, et me peame väga hoolega mõtlema, kus ja mis kaevandusi me rajame ja et me ei teeks seda liiga kergekäeliselt Rail Balticu rajamise egiidi all. Tuleb kõiki osapooli kaasata." Kogukondade kaasamine on tema sõnul jäänud täna tagaplaanile.

Kindlasti tuleb Koka sõnul metsandusteema üle vaadata ja vaadata üle ka lageraie suurused. "Tuleb kindlasti leida meetmeid, kuidas puitu paremini väärindada, et anda inimestele Eestis tööd ja me lihtsalt ei veaks puitu välja," ütles Kokk.

Raierahu teemal tuleb tema hinnangul kutsuda kõik osapooled laua taha, et seda teemat ei otsustataks kabinetivaidluses.

Koka sõnul on Eesti majandusele väga oluline ka põlevkivi kasutamine. "Kindlasti tuleb põlevkivi kasutamisel järgida rahvusvahelisi kokkuleppeid ja norme, aga sealjuures tuleb kindlasti anda aru, et meie tööstus ja meie inimesed oleksid võimalikult heas positsioonis nii Eesti riigis kui Euroopa Liidus tervikuna majanduslikus mõttes. Ka siin on vaja leida parimad võimalikud lahendused võimalikult väikeste keskkonnakahjudega ja võimalikult suure väärtustamise osas."

Ka koka sõnul tuleb selge ja kriitilise pilguga üle vaadata eurodirektiivid, et meie ettevõtjaid ja inimesi ei survestataks rohkem liigsest agarusest, kui Euroopa Liidu nõuded tegelikult ette näevad.



Väliskaubandus- ja IT-minister Marti Kuusik tutvustas end Rakverest pärit mehena, kes hariduse saanud TTÜ majandusteaduskonnast. Töötanud on ta 15 aastat panganduses, millest kaheksa aastat töötas Hansapangas Põhja-Eesti regioonijuhina. Kolm aastat on ta töötanud ka kindlustussektoris jaejuhina ning peale seda viis ja pool aastat Rakvere spordikeskuse juhina. Viimased pool aastat on ta olnud kaitsetööstusettevõttes tegevjuhi asetäitjana.

Poliitikasse kiskus teda 2009. aastal Rakvere jalgrattateede võrgu arendamine, kui kandideeris volikokku sotside nimekirjas. Sotsiaaldemokraatlik erakond oli tema sõnul toona lihtsalt eismene ettejuhtuv partei, mis andis talle võimaluse konkreetse teemaga tegeleda. Peale neli aastat volikogus oli ta veel neli aastat Rakvere linnavalitsuse liige Reformierakonna esindajana. 2017. aastast on ta aga olnud Rakvere linnavolikogu EKRE fraktsiooni liige.

Oma ministriplaanidest rääkis Kuusik, et läheb ministrina esindama koalitsioonilepingus kajastuvat poliitilist tahet. Ta ütles, et riik saab kindlasti siluda Eesti ettevõtjatele teed välismaale. "Mida Eestil maailmale müüa on? Meil on väga heal tasemel majandusvaldkondi, suurepärased põllumajandustooted, puitmajade tööstus, elektroonikatooted, turism. Ülioluline Eesti arenguvõimalus high tech it-lahenduste eksport. Tean isiklikest kogemustest, kuivõrd hea on kõrgtehnoloogiline tase, mida Eestis viljeletakse. Taevas on piir. See on nutika eesti suur šanss," ütles tulevane minister.

Väliskaubandusele lisaks saab Kuusiku haldusalas olemas ka IT-sektor. "Kindlasti on Eestis eesrindlikke lahendusi juba täna olemas. See sektor on selline, et kui siin ise ei jookse, siis teised jooksevad eest ära veel kiiremini. Siin peame leidma kohti, kus me saame teha kodaniku suhtlust riigiga veel lihtsamaks," ütles ta.