VIDEOD ja FOTO | Veokijuht blokeeris Virtsu sadamas protestiks paar parvlaevani viivat sõidurada

Konflikt algas Arro sõnutsi sellest, et veokijuht soovis parvlaevale, kuid ta vedas laia veost ning seega peaks ootama tänase hilisõhtuni. "Meie tingimustes on kirjas, et ülegabariidiliste vedude puhul tuleb neist ette teada anda. Sellistele veostele saame pakkuda varahommikusi ja hilisõhtuseid reise," selgitas Arro. Veokijuht oli üsna väikse etteteatamisega infotelefonile helistanud, kust jagati talle sama infot hilisõhtuse reisi kohta. Suuremõõduliseid veoseid on Arro sõnutsi erandina viidud parvlaevaga üle päeva jooksul siis, kui nende jaoks on ruumi. "Reede õhtu on suure nõudlusega juba väikestele sõiduautodele, seega ruumi praegu pole," lisas Arro."Esialgu kartsime, et veok takistab täielikult autode liikumise, õnneks õnnestus autodel temast mööda sõita. Parvlaev lahkus väikse hilinemisega," märkis Arro.

Kuna veokil ei lubatud parvlaevale sõita, takistas ta protestiks mõned sõiduread. Sel põhjusel venis nii autode mahasõit kui uute sõidukite parvlaevale sõitmine. Väidetavalt oli veokijuht protestinud, sest veokijuhi ööpäevane sõiduaeg ei tohi ületada üheksat tundi ning tal hakkas see täis tiksuma, mistõttu poleks juht saanud oodata ära hilist vedu.