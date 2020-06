VIDEOD ja FOTO | Veokijuht blokeeris Virtsu sadamas protestiks paar parvlaevani viivat sõidurada. "Suvitajad on palju tähtsamad kui tööd tegev inimene"

Veokijuht Marek selgitas, et helistas TS Laevade infoliinile, kust talle igal korral on broneeritud ülegabariidilise veoki pilet. "Soovisin piletit 18.10 laevale. Neiu, kes mulle pileti tegi, ütles, et jah, ma saan sellele laevale," rääkis ta. Marek selgitas, et talle tehti üldjärjekorrapilet.

"Nüüd aga öeldi mulle, et jään kindlasti kahest, võib-olla kolmest autost maha, sest sõiduautod on oluliselt tähtsamad, kuigi nemad ostsid pärast mind pileti," kirjeldas Marek. "Seletasin, et saate aru, mul on Töö- ja puhkeaja seadus, mida ma pean jälgima ja politsei teeb rikkumise eest karmilt trahvi. Kui ma seisan 3 tundi, siis see rikub mu tööaja ära ja ma ei saa enam Saaremaalt tagasi ning mu järgmise päeva töö katkeb," kõneles veokijuht. Tema tõttu oleks kolm sõiduautot maha jäänud. "See ei ole nende jaoks suur probleem, kui nad peavad pool tundi kauem ootama, minu jaoks on, sest pean töö ära tegema selle ajaga, mis seadus ette annab. Neid see üldse ei huvitanud, sest nad ei saa sellest seadusest aru ja ütlesid, et pean minema viimasele laevale. Küsisin, miks mulle tehti pilet siis varasemale laevale, kuigi ma sellele saan. Lisaks teenindaja ei öelnud, et pean minema viimase laevaga," kirjeldas Marek toimunut.

"Infotöötaja ütles, et kirjutagu ma pretensioonid meilitsi, aga sellest ei olnud mitte mingit kasu. Kuna mind peale ei lastud, siis ütlesin, et okei, siis ei saa teised maha. Tegin seda protesti märgiks, et takistada nende tööd, sest nemad takistasid nende tööd," põhjendas Marek, miks ta veoki risti sõiduradadele ette ajas. "Tahtsin selle parvlaeva peale, kuhu mulle tehti pilet, aga mind jäeti järjest laevadest maha, kuna suvalised suvitajad on palju tähtsamad kui tööd tegev inimene, kes toob neile palju rohkem sisse. See on ebareaalne, mis seal toimub. Ma olen aastaid seda rääkinud, et seda (piletisüsteemi - toim.) tuleb muuta, aga ei muutu midagi," võttis Marek jutu kokku.

Ruum tingib veo

Konflikt algas Arro sõnutsi aga sellest, et veokijuht soovis parvlaevale, kuid ta vedas laia veost ning seega peaks ootama hilisõhtuni. "Meie tingimustes on kirjas, et ülegabariidiliste vedude puhul tuleb neist ette teada anda. Sellistele veostele saame pakkuda varahommikusi ja hilisõhtuseid reise," selgitas Arro. Veokijuht oli üsna väikse etteteatamisega infotelefonile helistanud, kust jagati talle sama infot hilisõhtuse reisi kohta. Suuremõõduliseid veoseid on Arro sõnutsi erandina viidud parvlaevaga üle päeva jooksul siis, kui nende jaoks on ruumi. "Reede õhtu on suure nõudlusega juba väikestele sõiduautodele, seega ruumi praegu pole," lisas Arro.