VIDEO | Yana Toom: mul on kodus dilemma, lapsed küsivad, et miks me koalitsiooni "natsidega" teeme

"Kaja Kallas jätkuvalt loodab, et see koalitsioon on tehtav ning see oleks Eestile parim,".

Yana Toom ei anna Kaja Kallasele lootust: "vaadates tänast volikogu, oleksin mina suht pessimistik," sõnas Toom.

Toom ütles, et ta tema enda poeg organiseerib homme Viru tänaval protesti EKRE vastu. Ta ütles, et temal on kodus sarnane dilemma Jaak Männikule, kelle lapsed tema käest küsisid pärast EKRE-sse astumist, et kas too on "nats", mispeale Männik erakonnast kiiresti välja astus.

Toom ütles, et tema prioriteedid Euroopa parlamendis on sotsiaalõiguste sammas. "Sotsiaalsete standardite ühtlustamine Euroopa liidus, eriti vaestes riikides nagu Eesti... Ja kui ma ütlen vaene riik, see pole sõimusõna!" sõnas Toom. Ta jätkas, et komisjonis võib olla plaanis teha "asju hullemaks" autoriõiguste direktiivi osas. Niisiis plaanib ta jätkata autoriõiguste osas vastuseisu vaba interneti eest. Ta viitas suisa, et mõned liikmesriigid võivad minna Euroopa liidu vastu kohtusse.