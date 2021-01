VIDEO | Yana Toom: kahtlustus on kahtlustus, selle eest ei saa end kaitsta ka

Taavi Aas ütles enne kaamera käivitamist, et ei tea hetkel midagi ja pole peasekretär Mihhail Korbiga kahtlustuse teemal rääkinud. Samuti ei teadvat ta midagi sellest ligi miljonist eurost, mis kahtlustuse kohaselt Keskerakond Hillar Tederilt enne tulevat sügist saama pidi.

Haridusminister, partei juhatuse liige Jaak Aab ütles, et sai kahtlustusest teada meedia vahendusel ja hetkel ei oska asja kommenteerida.

Euroopa parlamendi liige ja samuti Keskerakonna üks juhtfiguure Yana Toom ütles, et kahtlustus on kahtlustus ja selle eest ei saa end kaitsta. Samuti ütles, et ega see erakonnale lasunud kahtlustus head tunnet ei tekita.

Täna pidasid kapo töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri nõuniku Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Eesti Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile.

Tederit ja Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused Kredexi kriisiabimeetmete kasutamisel. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata kuivõrd Teder ning Krachti pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni.

Samuti kahtlustatakse Tederit ja Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederilt Krachtile altkäemaksu andmist.