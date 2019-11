VIDEO | Võrumaal piiriäärsel alal kukkus tormiga ümber PPA andmesidemast

Õnnetuses keegi vigastada ei saanud ja PPA lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virgi sõnul juhtumis ohtu kellelegi ei olnud, sest majapidamisi on ümbruskonnas vähe ja liikumist masti ümbruses veel vähem.

Virk kinnitas Delfile, et eksperdid on juhtunust hämmingus ja on alles väljaselgitamisel, mis detail täpsemalt järele andis ja kuidas selline õnnetus juhtuda sai.

Ümber kukkunud vana andmesidemast ei ole enam kasutuses ja mingisuguseid seadmeid seal samuti ei ole. Tavapärast tööd see Virgi sõnul kuidagi ei mōjutanud.

Sääraseid kasutuseta maste on püsti veel viis ja nende osas on PPA pöördunud koostööpartnerite poole selgitamaks välja, kas keegi sooviks neid kasutada.

"Eksperdid selgitavad esmalt, miks see mast tormile vastu ei pidanud ja sõltuvalt tulemusest saab otsustada edasised sammud. Selle masti maha kukkumine oli väga erandlik, ka spetsialistid on juhtunust hämmingus," ütles Virk. "Samamoodi nagu torm rebis palju muud lahti, ei pidanud see vana mast tormile mingil pōhjusel vastu."

Mitmekümne meetri pikkuse metallist masti ümberkukkumisest rohkem kujutas inimestele Virgi sõnul ohtu ja probleeme hoopis tormiga langenud puud. Näiteks murdis tuul kagupiiril katselõigu lähistel mitu puud, mis kukkusid katselõigu taristule, lõhkudes sealseid seadmeid, viivitus- ja loomatōkkeaeda.

"Katselõigul juhtunu kirjeldab, kuidas 10 meetri laiune piiririba ei võimalda kohati piisava suurusega ohuala ja suurema kahju vältimist nii, et lähistel olevad puud ei langeks piiritaristule, valvetehnikale või halvemal juhul patrullivate piirivalvurite peale," ütles Virk.