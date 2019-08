VIDEO | Võitlussportlased õpetavad: kuidas üksi pimedal tänaval liigeldes ellu jääda

Uurisime spordiklubi 3D Treening peatreeneri, Priit Mihkelsoni ja enesekaitseinstruktor Laura Mallene käest, kuidas ohusituatsioonis käituda ja ennast parimal viisil kaitsta.

Nad rõhutavad, et parim ettevalmistus on siiski pidevalt trennis käimine, kuid jagasid näpunäiteid, mida saad juba praegu kasutusele võtta, et kodutee veidi ohutum oleks.

Vaata videot!