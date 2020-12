VIDEO | Viru Keemia Grupp soovib vaktsiini eelisjärjekorras: kõiki ennetusmeetmeid ei saa rakendada, inimesed haigestuvad tööväliselt

VKG ohutuse- ja kvaliteedijuht Ksenia Moskvina selgitas, et on arusaadav, et koroonavaktsiin on esmajoones ette nähtud eesliinitöötajatele, nagu meedikud, korrakaitsjad jt. "Meie sõnum on see, et püsitootmisega ettevõtetel on päris raske rakendada kõiki ennetusmeetmeid, operatiivpersonal ei saa teha tööd kodukontorist," tõi ta näiteks. "Kuna näeme, et viiruse levik on Ida-Virumaal lai ja põhimõtteliselt kõik meie positiivsed töötajad haigestusid ka töövaliselt, siis nad on suure riski all."

Moskvina ütles, et kuna VKG enda võimalused vaktsiinitootjatega suheldes on piiratud, siis pöörduski ettevõte sotsiaalministeeriumi poole. Seejuures on VKG valmis vaktsiinide eest ise tasuma.

Moskvina sõnas, et kui VKG peaks vaktsiini saama, siis on nende pea 2000 töötaja jaoks vaktsineerimine vabatahtlik - saavad teha kõik, kes soovivad.