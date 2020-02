VIDEO | Veeavarii Tabasalus muutis ühe tänava kui vulisevaks allikaks

Harku vallas veevarustuse, kanalisatsiooni, kaugkütte ja kinnisvara haldusega tegelev ettevõte Strantum teatas täna õhtul, et ehitustööde käigus vigastati veetoru.

Vigastuse tõttu katkes veevarustus ning Sarapuu tänava kandis voolab vesi nagu kevadise lumesula ajal. Seal piirkonnas elav Janika (perekonnanimi toimetusele teada - toim.) ütles, et vesi voolab suuresti tema pere hoovi, kuna nende krunt on kõige madalam. "Kogusime targu vett enne, kui veevarustus kinni keerati, seega praegu midagi hullu pole," sõnas ta. "Töömehed jooksevad praegu ringi, aknast on põnevam vaade kui televiisorist," lisas Janika. Veevarustuse eest vastutav firma lubas kohe tee lahti kaevata ning toru ära parandada.

"Meil õnneks keldrit pole, vaid parkla on praegu vee all," rääkis Janika. Lisaks pumbati vett juba ka tänavalt ära, seega Tabasalu elanik kurta ei saanud.