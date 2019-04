VIDEO | Värske Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart: eesti keele õppe kvaliteeti vene koolides tuleb tõsta

Kõlvarti sõnul on temale kõige südamelähedasem valdkond haridus, mis on linnapeana ka üks tema töö prioriteet. Ta lisas, et tõele ei vasta ka see, nagu oleks ta abilinnapeana tegelenud ainult vene koolide ja vene lasteaedadega. Kõlvarti sõnul tuleb tõsta vene koolides eesti keele õppe kvaliteeti

Korruptsiooni osas saab Tallinna linn tegeleda riskide kaardistamise ja ennetusega, ent kõigepealt tuleb alustada linnavalitsuse struktuuridest, märkis Kõlvart. Mida see täpselt tähendab, ei olnud Kõlvart nõus esialgu ütlema.

Linnavolikogus tuleb Kõlvarti sõnul teha koostööd kõigi fraktsioonidega ning ta on enda kinnitusel kohtunud ka fraktsioonide esindajatega ja lubanud, et on alati valmis linnaasjade arutamiseks ning võimalikult laiaks koostööks.

Kõlvart on kindel, et Keskerakonna fraktsioon toetas teda linnapea valimisel sajaprotsendiliselt, aga tal on raske öelda, kes võis teda toetada opositsiooni poolt, nii et tulemuseks oli lõpuks 45 poolt- ja 25 vastuhäält.