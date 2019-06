VIDEO | Värske sotside esimees Indrek Saar: loodetavasti praegune koalitsioon ei püsi

"Oluline on see, et sotsiaaldemokraadid ei taganeks oma põhimõtetest ja leiaksid sel keerulisel ja turbulentsel ajal tasakaalu," leidis Indrek Saar vahetult pärast sotside esimehekoha saamist.

Saar pidas oluliseks, et kaitstud oleks inimõigused, sh sõnavabadus ja et neil ei tekiks lootusetuse tunnet. "Et sotsiaalmajanduslikud probleemid saaksid adekvaatse reageeringu ka riigijuhtimise poolt," sõnas Saar.

Saar toonitas, et muutusi tuleb ühiskonnas piisavalt selgitada, läbi rääkida ja arutada, lisaks kuulata kriitikat nii ekspertidelt kui ka ühiskonnalt laiemalt.

Saare hinnangul on sotsid valitsuses teinud palju õigeid asju. Ta toonitas, et muuhulgas on tänu sotside tegevusele aidatud välja vaesusest üle 20 000 lapse, suurendatud madalapalgaliste sissetulekut ja süstitud tervishoidu üle 300 miljoni euro.

"Sotsiaaldemokraadid ei pea ilmtingimata EKREle vastanduma," leidis Saar. "Sotsiaaldemokraadid ei tohi taganeda nendest väärtustest, mille eest seisame. Kui tahetakse piirata sõnavabadust - või vähemalt ähvardatakse seda teha, kui erinevaid vähemusi rünnatakse või püütakse omavahel tülli ajada, kui osa ühiskonnast tunnevad, et neil ei ole enam turvaline, siis sotsiaaldemokraadid on olemas ja kaitsevad nende õiguseid."

Saar avaldas lootust, et praegune koalitsioon ei püsi. "Eks aeg seda näitab. Meie asi opositsioonis on tähelepanu juhtida sellele, et väärtused, mis paraku koalitsioonis esile on tõusnud, ei ole need, millega ühiskonda saab ehitada, ega kooskõlas nende väärtustega, millega oleme põhiseaduses kokku leppinud. Meie roll opositsioonis on juhtida sellele igapäevaselt tähelepanu ja pakkuda alternatiivseid lahendusi," kinnitas Saar.