VIDEO | Värske minister Andres Sutt räägib hommikusest kokkukukkumisest ja sellest, mida ta valitsuses ära teha plaanib

Suti sõnul oli hommikuse kokku kukkumise taga suur ärevus ja vähene hommikusöök. „Vabandust, kui tekitasin kelleski ärevust, ebamugavustunnet, praegu on juba kõik hästi,” ütles Sutt.

Sutt kavatseb esmalt üle vaadata toetusmeetmed, mida on vaja muuta ja kus on protsess seisma jäänud.

Miks soovis Sutt saata IT- ja väliskaubanduse ministriks? „On oluline, et ministrite portfellid ja nende kompetentsid mängivad hästi kokku,” sõnas ta. „ Olen tegelenud kogu oma tööalase karjääri finantssektori ja finantsteemadega, mis on moel või teisel ettevõtlusega seotud”.

Hommikul ametivande andnud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt rõhutas ka kiire internetiühenduse laiendamist üle Eesti. "Inimesi, kes ei ole täna veel jõudnud digimaailma, neid inimesi on vaja aidata, võtta maha hirmud," ütles Sutt.