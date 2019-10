VIDEO | Vanalinna baarist evakueeriti kahtlase gaasi tõttu inimesed

Delfiga suhelnud tunnistaja sõnul hakkasid aknaäärsetest laudadest inimesed meeletu köhimise saatel välja jooksma.

"Üks naine kiljatas ja jooksis välja. Kõik teised tema järel. Sekunditega levis köhimine ka tagumistesse laudadesse ja kõik tormasid õue. Teenindajad pakkusid õues võimalust maksta või siis niisama ära minna," ütles ta.

Põhja prefektuuri pressiesindaja ütles, et sündmusele reageerisid nii päästjad, meedikud kui politseinikud, ent operatiivjõudude saabudes midagi ohtlikku ei avastatud.

Inimesed olid selleks ajaks kõik värske õhu kätte pääsenud ja kellelegi sündmus ohtu ei kujutanud.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul oli tunnistajate ütluste põhjal kahtlusi, et levida võis pipragaas, ent täpsemad asjaolud selgitatakse alles välja. Praeguseks on ruumid tuulutatud ja õhu mõõtmistulemused näitasid, et õhk on puhas.

Politsei suhtleb tunnistajatega, et selgitada, mis võis tekitada esialgse paanika.