VIDEO | Valitsuskabinet arutas, kuidas koroona levikut ennetada. Kolmapäeval paigaldatakse lennujaama ja Vanasadamasse termokaamerad

"Hetkeseisuga on väga vara lõplikke hinnanguid anda. Kolm miljonit on kulud, mis me igal juhul teeme," ütles Kiik ja lisas, et kulud võivad ajas tõusta.

Kui inimene kahtlustab haigestumist koroonaviirusesse, tuleks nõu pidada kas oma perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220. Tõsisema tervisemure (nagu hingamisraskused) korral tuleks helistada hädaabinumbril 112.



Kindlasti ei tohiks minna abi otsima mõne haigla erakorralise meditsiini osakonda, sest sellisel juhul võib inimene võimalikku viirust edasi levitada teistele ruumis viibijatele.