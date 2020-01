VIDEO | Valitsus otsustab täna, kas algatada Estonia laevahuku uus uurimine. Peaminister: see on ääretult raske teema meie inimestele

Peaminister Jüri Ratas ütles, et põhjus, miks valitsus õigeaegselt otsust ei langetanud, oli see, et arutelud veel käisid. "Tegu on ju ääretult raske teemaga meie ühiskonnas ja meie inimestele. See katastroof on olnud väga jube, mis rohkem kui 25 aastat tagasi merel aset leidis ja kindlasti me täna arutame ja püüame oma otsuse kujundada," sõnas Ratas.

Kabinetinõupidamisel osalevad valitsuse liikmed ja vastavad ametkonnad.

Ohvrite lähedased soovivad uut uurimist

Mullu 24. oktoobril tegi halduskohus otsuse Estonial hukkunud ohvrite lähedaste kaebuses, kus paluti Eesti riigil algatada laeva huku osas uus uurimine. Kohus leidis, et valitsus ei ole lähedaste taotlusele nõuetekohaselt vastanud ning parvlaev Estonia huku uue uurimise algatamise osas seisukohta võtnud. Öeldi, et valitsusel tuleb kaaluda laevahuku uut uurimist.

Valitsus saanuks halduskohtu otsuse vaidlustada, ent aasta lõpus kinnitati, et seda ei tehta. Aeg selgitas toona Delfile, et ta palus justiitsministeeriumis teha analüüs, kas oleks põhjendatud otsus edasi kaevata. Leiti, et ilmselt toetaks ka järgmiste kohtuastmete lahendid halduskohtu otsust, mistap jäädigi selle juurde, et ei vaidlustata.