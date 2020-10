VIDEO | Valitsus otsis kolm tundi Toompeal lahendusi tekkinud kriisile. Ratas: mina töötan kindlasti selle nimel, et see koalitsioon jääks püsima

Peaministri sõnul tegeldi täna kolme tunni jooksul lahenduste otsimisega, kuidas koalitsiooniga jätkata. Seda, mida konkreetselt arutati, mida otsustatakse nn abielureferendumi küsimuses või missuguseid järeleandmisi on nõus erakonnad tegema, Ratas täpsemalt ei kommenteerinud.

"Mulle tundub, et me liigume täna lahenduse suunas," ütles Ratas. "Kui te küsite, kas hetkel on lõplik lahendus olemas, vastus on, et ei ole, me kohtume homme uuesti ja jätkame."

Peaministri sõnul ei soovi keegi Mart Helme taandumist ministri kohalt.

"Ma ei tea, kus kohast tulevad kellegi tagasiastumised või edasiastumised, ma olen mitu korda öelnud, et minu arust on oluline see, et me suudame hoida rahumeelset, sõbralikku, mõistlikku dialoogi ühiskonnas," ütles Ratas. "Kõik poliitikud ja koalitsioonipartnerid peavad sellest aru saama. Ei ole täna mingeid ultimaatumeid, et keegi peab tagasi astuma. Nii kindlasti seda kriisi täna ei lahenda".



Enne kohtumist ütles Martin Helme, et asi pole niivõrd punastes joontes, hoopis koalitsioonileppes ja sõnavabaduses. “Ma arvan, et see laias laastus üritame leida teed edasi,” sõnas ta. Millest EKRE on valmis tagasi astuma, Helme ei öelnud.

Helme oli väga napisõnaline, mida läbirääkimistel arutama hakatakse. “Koalitsioonileppes on meile väga tähtis punkt,” viitas Helme abieluhääletusele ja lisas, et sellest tagamine näitaks, et lepe enam ei tööta.

Jüri Ratas ütles täna, et nii Keskerakond kui EKRE peavad olema valmis järeleandmisteks. "Kui soovitakse kriise lahendada, siis peavad kõik kompromisse tegema," sõnas ta.

“Mitte midagi sellist ei ole praegu laua peal, mille suhtes me võiks öelda, et siin me teeme järeleandmist või siin me ei tee järeleandmist," ütles omakorda siseminister Mart Helme täna Delfile.