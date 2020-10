VIDEO | Valitsus otsis kolm tundi Toompeal lahendusi tekkinud kriisile. Ratas: mina töötan kindlasti selle nimel, et see koalitsioon jääks püsima

Peaministri sõnul tegeldi täna kolme tunni jooksul lahenduste otsimisega, kuidas koalitsiooniga jätkata. Seda, mida konkreetselt arutati, mida otsustatakse nn abielureferendumi küsimuses või missuguseid järeleandmisi on nõus erakonnad tegema, Ratas täpsemalt ei kommenteerinud.

"Mulle tundub, et me liigume täna lahenduse suunas," ütles Ratas. "Kui te küsite, kas hetkel on lõplik lahendus olemas, vastus on, et ei ole, me kohtume homme uuesti ja jätkame."

Peaministri sõnul ei soovi keegi siseminister Mart Helme taandumist.

"Ma ei tea, kus kohast tulevad kellegi tagasiastumised või edasiastumised, ma olen mitu korda öelnud, et minu arust on oluline see, et me suudame hoida rahumeelset, sõbralikku, mõistlikku dialoogi ühiskonnas," ütles Ratas. "Kõik poliitikud ja koalitsioonipartnerid peavad sellest aru saama. Ei ole täna mingeid ultimaatumeid, et keegi peab tagasi astuma. Nii kindlasti seda kriisi täna ei lahenda".

"Mingisugust diskrimineerimist, mingisugust vaenuõhutamist, homofoobiat ühiskonnas olla ei tohi, selliseid asju ei saa kuidagi üks, teine või kolmas poliitik öelda," sõnas Ratas. "Eesti ühiskond peab olema rahumeelne, sõbralik, siin peab inimestel olema turvatunne, kindlus ja kindlasti ka nii palju armastust, kui võimalik. Selle eest, mulle tundub, kõik koalitsioonipartnerid soovivad seista."

Seeder: Liigume kodurahu taastamise suunas

Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder ütles, et kolmetunnise koosoleku jooksul arutati, kuidas taastada koalitsioonipartnerite vahel usaldus. "Arutelu oli asjalik, minu meelest me liigume kodurahu taastamise suunas," ütles Seeder.

Seederi sõnul on Isamaa nendes läbirääkimistes pigem kõrvalseisja, tasakaalustaja, aga kohati ka vahendaja. Seeder usub, et lahendused koostöö jätkamiseks leitakse, nagu leitakse ka vastused rahvahääletuse üle tekkinud küsimustele.

Seeder lükkas ümber teooria, justkui oleks Isamaal nüüd, kus pensionireform sai vastu võetud, koalitsiooni püsimisest ükskõik. "Isamaa ei ole mesilane, kes lendab õielt õiele, et kui on oma saadud, siis lendab teisele õiele," ütles erakonnajuht. "Meil on siin koalitsioonis veel palju ära teha üheskoos ja ma ei pea silmas ainult jooksvaid küsimusi, vaid olgu see näiteks eestikeelsele haridusele üleminek või paljud muud küsimused, mis on vaja selles koalitsioonis ellu viia, ja edasi liikuda".