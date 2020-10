VIDEO | Valitsus kogunes Toompeale lahendusi otsima. Martin Helme: laias laastus üritame leida teed edasi

Meedias on erakondade juhid nii eilse kui tänase jooksul jäänud krüptiliseks, mis kohtumisel täpselt jutuks tuleb ning milliseid tingimusi erakonnad koalitsioonipartneritele seavad.

Martin Helme ütles kohtumisele minnes, et asi pole niivõrd punastes joontes, hoopis koalitsioonileppes ja sõnavabaduses. “Ma arvan, et see laias laastus üritame leida teed edasi,” sõnas ta. Millest EKRE on valmis tagasi astuma, Helme ei öelnud.

Helme oli väga napisõnaline, mida läbirääkimistel arutama hakatakse. “Koalitsioonileppes on meile väga tähtis punkt,” viitas Helme abieluhääletusele ja lisas, et sellest tagamine näitaks, et lepe enam ei tööta.

Jüri Ratas ütles täna, et nii Keskerakond kui EKRE peavad olema valmis järeleandmisteks. "Kui soovitakse kriise lahendada, siis peavad kõik kompromisse tegema," sõnas ta.



“Mitte midagi sellist ei ole praegu laua peal, mille suhtes me võiks öelda, et siin me teeme järeleandmist või siin me ei tee järeleandmist," ütles omakorda siseminister Mart Helme täna Delfile.

Ka Helir-Valdor Seeder ei rääkinud eile ETV "Esimeses stuudios" liialt täpselt, mille üle arutelud käivad, kuid tema sõnul tegeletakse lahenduse otsimisega.

"Ma võin öelda, et see arutelu toon on läinud tunduvalt sõbralikumaks,” sõnas ta. “Ja mina küll tunnetan, et kõigil kolmel osapoolel täna on soov leida lahendus ja tahe minna edasi."