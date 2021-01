VIDEO | Välisminister Reinsalu teravmeelitseb: Keskerakonna väljapressitud summad on läinud suuremaks

"Siin on küsimus, kas võrrelda kvantiteeti või kvaliteeti. Kvantiteedi mõttes on edasiliikumine. See tähendab, et tegelikult Keskerakonna korruptsioonijuhud on muutunud ilmselt harvemaks, kui koostada aeg-kroonika. Aga kvaliteedi poolest on toimunud tagasiliikumine, ehk väljapressitavad summad on läinud suuremaks. Et üks samm õiges suunas, teine samm vales suunas," kommenteeris välisminister end sõltumatuks analüütikuks nimetades.

Olukorda kommenteeris sellele eelnevalt ka peaminister Jüri Ratas. Ta ütles, et on juhina püüdnud Keskerakonda teha avatumaks ja jätta korruptsioonid minevikku.

"Arvan, et oleme õigel teel," ütles Ratas ja lisas, et poliitilise vastutuse võtmine viimatise korruptsioonikahtluse pärast ilmestab seda hästi. "See näitab, et see ei sobi mulle mitte kuidagi. Mitte kuidagi ei sobi," ütles Ratas.