VIDEO | Välisminister Reinsalu: ärge reisige ja kes on välismaal, naaske viivitamatult koju

"Kui me vaatame praegu sündmuste käiku, siis ratsionaalne hinnang on, et see on ülemaailmse mõjuga kriis. Sõnum kõigile Eesti inimestele on, et naaske viivitamatult Eestisse. Esiteks, paljud maailma riigid on asunud rakendama piiranguid, teiseks, mitmed riigid on juba kaalunud ja otsustanud rahvusvaheliste lennuliinide lõpetamise. See tähendab, et inimestel, kes viibivad praegu välismaal, ei pruugi enam olla võimalik kodumaale praktiliselt naasta," ütles Reinsalu pressikonverentsil.

Reinsalu rõhutas, et välisministeeriumi ühemõttelised ja selged soovitused on, et lähikuudel ei tasu ka välismaale reisida ega välisriikide inimesi Eestisse kutsuda.

Kuigi Eesti turistide tulekut ei piira, siis on peaminister kehtestanud nimekirja riikidest, kust saabujad peavad minema kaheks nädalaks isolatsiooni, ütles Reinsalu. Sama kehtib nendest riikidest naasnud Eesti inimestele.

Sel nädalal on mitmed riigid karmistanud piirikontrolli, et tõkestada koroonaviiruse levikut. Näiteks Leedu kehtestas kümneks päevaks piirikontrolli Poola ja Lätiga ning kaalub sisenemiskeelu kehtestamist välismaalastele. Kas ka Eestis on lähiajal piirikontrolli tugevdamist oodata?

Reinsalu ütles, et tänasel valitsuse kohtumisel olid kaalumisel mitmed nii siseriiklikku kui ka rahvusvahelist liikumist hõlmavad piirangud. "Kõik meetmed on laual. Praegu on valitsuse keskne ülesanne kaitsta Eesti rahva tervist ja selle huvides oleme valmis kaaluma mõistlikke piiranguid. Analüüsime ka teiste riikide praktikat reaalajas," sõnas ta.