VIDEO | Välijuht Mihkel-Jaagup Laats: on saabunud palju üldiseid vihjeid, siiski on Aivar Rehet väidetavalt nähtud vaid Tallinnas

Täna otsivad Rehet ligi veerandsada inimest. Seni pole politseile laekunud ühtki vihjet, nagu oleks Rehet väljaspool Tallinnat nähtud. Küll aga on antud rida üldiseid vihjeid. "Oleme saanud vihjeid, et nähti kedagi, kellel on kapuuts peas, aga see on paljudel nii," rääkis Laats.

Politsei kontrollis eile ja täna ka veekogude kaldaid. Peale selle suhtleb politsei tihedalt perega, et koguda nii palju infot, kui võimalik.