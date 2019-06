VIDEO | Valdo Randpere: leppisime kokku, et paneme ERRi siseauditi kava septembriks kokku

ERRi nõukogu liikme Valdo Randpere sõnutsi viibis ka ERRi juht Erik Roose koosolekul ning tema suhtus positiivselt siseauditi koostamisse.

Varasemalt on Randpere öelnud, et soovis tõstatada ERRi nõukogus Roose hoolsuskohustuse täitmise päevakorda, et Randpere teaks, mis on varasemalt toimunud. "Kuna nõukogu liikmena mina vastutan kõige eest, mis seal toimub, vajadusel ka materiaalselt tulevikus, siis ma tahaks teada, et ma vastutan nende asjade eest, mis toimuvad minu ajal," ütles Randpere nädal aega tagasi Delfile.