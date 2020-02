VIDEO | Vabariigi aastapäeva lahingtehnika näitus pakkus avastamisrõõmu väikestele ja suurtele. Kes uudistas niisama, kes teadlikult: "Valmistun kaitseväeks!"

Pikalt enne seda, kui piirded avati, seisid inimesed ootusärevalt, et saaks paraadil nähtud lahingmasinaid lähemalt vaadata ja nende otsas turnida. Kohal oli nii neid, kelle jaoks paraad iga-aastane traditsioon kui ka teistest linnadest pidupäevaks pealinna tulnud inimesi. "Meie oleme iga aasta vaadanud paraadi kodus Saaremaal televiisorist, aga nüüd tulime kohale. Mulle väga meeldis! Eriti ootan, et saaks tanki otsa ronida," rääkis esimest korda paraadil käinud poiss.

"Iga kord vaatasime telerist, aga see on teistsugune tunne, kui oled siin kohapeal!", ütles tüdruk, kes samuti esimest korda paraadil käis. Talle meeldis kõige rohkem pidulik atmosfäär, mis kohapeal oli.

Lahintehnika näitusel pakkus enim avastamisrõõmu soomuk, kuhu ronisid sisse nii täiskasvanud kui ka lapsed. "Huvitav on vaadata, mis seal sees kõik on!" Samuti oli rohkelt uudistajaid liitlasvägede tehnika juures, kus sai samuti masinatel turnida, aga ka sõduritega koos pilti teha.

Lisaks suurtele masinatele sai näitusel järgi proovida, kui raske on käes hoida relvi ja granaadiheitjat. "Granaadiheitjat hoida on normaalne, mugav, aga kui sellega joosta või kõndida, siis on raske," rääkis noormees 14 kilogrammi kaaluvast granaadiheitjast.

Teine noormees, kes käis paraadil esimest korda, proovis samuti granaadiheitjat õlal hoida: "Valmistun juba kaitseväeks!"

Kaitseväe ja liitlaste lahingtehnika

Näitusel sai näha kaitseväe jalaväe lahingumasinat CV9035EE, soomustransportööre Sisu XA-188 ja XA-180, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi tanki Challenger, jalaväe lahingumasinat Warrior ja liikursuurtükki AS90.