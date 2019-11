VIDEO | Vaata, mida teadis peaminister Jüri Ratas Järviku survestamisjuhtumist

Maaeluminister Mart Järvik kutsus 6. augustil PRIA juhi Jaan Kallase koos mitme põllumehi esindava organisatsiooni juhiga kohtumisele, kus tegi väidetavalt ettepaneku olla leebem ettevõtjate vastu, keda PRIA sooduskelmuse eest kohtuga ähvardas.

Tegemist on samade ettevõtjatega, keda esindas kohtus Järviku toonase nõuniku vandeadvokaat Urmas Arumäe advokaadibüroo. PRIA juht Jaan Kallas ei soovi kohtumise teemal kommentaare jagada, ent ameti pressiesindaja kinnitas Delfile, et taoline koosolek on tõepoolest aset leidnud.

Info pretsedenditust survestamisest liikus kiiresti ka peaministrini. Vaata videost, kuidas peaminister vastab küsimustele, miks ta sellises tõsisest kahtlusest varem avalikkust ei teavitanud ja kas ta rahuldus lihtsalt Mart Järviku kinnitusega, et mingit survestamist ei toimunud.

“Kui küsida sellest, et mida mina teadsin augusti lõpus, siis minul oli info, et on võimalik olnud, et maaeluminister ja nõunikud on sekkunud PRIA tegevusse. Mina rääkisin sellest Mart Järvikuga. Tema ütles, et seda pole olnud ja rohkem ma ei oskagi selle kohta öelda,” ütles Jüri Ratas.

Ta kinnitas, et ei venitanud reageerimsiega. “Sellest oli juttu Järviku ning riigisekretäriga. Tuli infot peale, esialgne info oli see, et sekkumist ei toimunud,” rääkis Ratas. “Ma suhtlesin erinevate ametitega, erinevate ametnikega, suhtlus jätkus, suhtlesin koalitsioonipartneritega,” sõnas Ratas. Martin Helme lisas, et Jüri Ratas pöördus ka tema poole sama infoga, aga vaidleb vastu narratiivile, et kui minister on nõudlik, siis ta survestab ametkonda.

“Väidetakse, et peaminister teadis… Aga austusega ma ei tea seni, mida Lemetti mõtleb. Selle augustis teada saanud infokilluga ma tegelesin,” selgitas Ratas.