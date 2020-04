VIDEO | Urmas Reinsalu: tööandjate pöördumine Soome poole oli mõistlik, Helsingist pole aga liikumise taastamise kuupäevi öeldud

Eile tuli ilmsiks , et Eesti tööandjad on otse Soome valitsuse poole pöördunud palvega taastada tööga seotud liikumine kahe riigi vahel. Delfi küsis välisminister Reinsalult, kas valitsus toetas seda pöördumist ning kas on Soomelt saadud aimu millal see võiks toimuda?

„Valitsuse seisukoht on, et tööandjate pöördumine on asjakohane ja mõistlik. Eesti positsioon on olnud, et tööränne oleks võinud olla säilinud kogu aeg kriisi ajal. Rakendades vastavaid usaldusmeetmeid – desinfitseerimist, distantsi,“ ütles minister.

„Meie huvi on tegelikult teha Soome vabariigiga võimalikult tihedat koostööd, et saavutada esmalt töörände taastamine ja siis liikuda ülejäänud töörände taastamiseni. Arvestades seda, et viirus ei hakkaks kummalgi pool Soome lahe kallast levima. Praegu vaatame viiruse leviku üldisi numbreid, siis need on võrdlemisi sarnased.“

Kui näiteks reisilaevade liikluse peatamise otsuse langetamise ajal lubati Soomes see mai keskel lahti teha, siis nüüd moonid Reinsalu, et konkreetseid kuupäevi pole Soome ametlikult veel üle lahe liiklemise avanemise kohta teatanud.

„Kui oleme arvestanud, kuidas piiranguid on kehtestatud, siis kõik riigid jooksvalt vaatavad neid üle. Kas meile on täna mingeid kuupäevi Soome poolt ametlikult teatatud, kas laevaliikluse taastamise või rände osas, vastus on eitav,“ nentis minister.

„Meie huvi on võimalikult kiiresti selgus saavutada, meil on valitsustevaheline delegatsioon, mis pidas sel nädalal juba neljanda istungi. Seda tööd ka jätkame,“ kinnitas ta.

Reinsalu rääkis ka sellest, et Eesti teiseks kiiremaks huviks on avada piirid Läti ja Leeduga. Ka on samas küsimuses plaanis arutelu laiemalt regionaalne arutelu koos Põhja- ja Baltimaade ministritega. Reinsalu vastab ka küsimusele, kas Rootsi olukord viirusega, on ka nendega liikumisvõimaluste taasalustamise juba päevakorda toonud.