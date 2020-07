VIDEO | Urmas Reinsalu taustakontrollist Freeh' büroole: seal oli info kirju tausta kohta

Pärast pressikonverentsi antud intervjuus selgitas Reinsalu, et taustainfos olid vastused kolme erineva büroo poolt rahandusministeeriumi koostatud küsimustikule. Lisaks oli seal muud taustainfot, mida Eesti saatkond USA-s oli kogunud.

"Ega seal tohutut saladust ei olnudki. Seal oli info nii-öelda erinevate kirjude taustade kohta, ega muud seal polnudki," lisas Reinsalu. Huvide konflikti kohta ta sõnul taustauuringus teavet ei olnud.

"Põhiline otsus oli, et valitsuses otsustati, et riigi huvide esindamiseks on mõistlik Ameerika Ühendriikidest seda oskusteavet ja sidemeid omav advokaadibüroo võtta. Mitte uurimiseks! Vaid riigi huvide esindamiseks," selgitas välisminister valitsuselt rahandusministeeriumile antud volituste tagamaid. Teiseks otsustati palgatavale büroole antava tasu piir.

Kuidas rahandusminister Martin Helme advokaat Freeh bürooni jõudis, seda välisminister ei tea.