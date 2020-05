VIDEO | Urmas Reinsalu: eestikeelsus, eestimeelsus peab Eesti riigis maksma

Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon on valmis saanud rahvastikupoliitika põhialuste dokumendi, mis näeb muu hulgas ette vene koolide kaotamist. Ühtse eestikeelse kooli loomine on olnud mitme erakonna, sealhulgas Isamaa ideeks.

"Kui selline algatus on tulnud, siis kindlasti on see kaalukas algatus. Minu isiklik vaade on sellesse suhtumine sümpaatiaga. See, et oleme ka riigikogus võtnud vastu ühe otsuse, mis puudutab koolihariduse küsimust, et kooliharidus peab olema Eestis korraldatud selliselt, et kõik erineva emakeelega lapsed Eestis saavad järgmisele haridustasemele lülituda nii, et nad valdavad eesti keelt, on väga oluline," ütles Reinsalu.

Kui paljud erakonnad rääkinud ühtsest eestikeelsest koolist, siis Keskerakond vastab sellele alati jutuga, et venekeelsetes koolides peab olema heal tasemel eesti keele õpe. Seda ütles täna valitsuse pressikonverentsil ka peaminister Jüri Ratas. Reinsalu ütles, et mõlemad on olulised.

"Eesti keel peab olema selge ja Eesti koolis peab rääkima eesti keeles," ütles selle kohta Reinsalu. Tema sõnul arutatakse seda üldhariduse arengukava koostamisel.

Reinsalu uskus, et eestikeelset õpet saab sisse viia ka sellistes koolides, kus õpilased, õpetajad ja tunnid on praegu kõik venekeelsed. . "Tuleb rakendada neid meetmeid, et seda on võimalik teha sellisel moel, et lastel on võimalik kohaneda, on õpetajad ja õppematerjalid olemas," lausus Reinsalu.