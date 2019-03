VIDEO | Urmas Paet: europarlamendis ei suudeta uskuda, et liberaalne Keskerakond kutsus ilma otsese vajaduseta läbirääkimistele EKRE

Inimesed on Paeti sõnul jahmunud, et olukorras, kus oleks võimalik luua koalitsioon avatud ühiskonda toetava Reformierakonnaga, on peaministri liberaalne partei omal initsiatiivil kutsunud valitsuskõnelustele suletud ühiskonda propageerivad jõud.

"Euroopas on poliitilise kultuuri kiht lihtsalt nii paks. Ei suudeta uskuda, et selliseid valikuid võiks teha ainult soovist ise peaministrina jätkata," kirjeldas Paet.

Kogu intervjuud näeb ülevalolevast videost.