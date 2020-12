VIDEO | Üllar Lanno ärevast jõululaupäevast Saaremaal: ka terviseametil tekkis küsimus, kas kordub kevad. Õnneks nii ei jätkunud

Näiteks tänases statistikas oli positiivsete testide protsent 14,4 testide koguarvust, eile oli vastav näitaja koguni 15,7.

Lanno arvab, et pühade ajal on testima läinud vaid need, kel väga tõsised sümptomid ja vaevused. "On pidanud pühadest tähtsamaks testima minekut." Ta toob välja, et vahepeal oli Ida-Virumaal positiivsete testide osakaal ligi viiendik, tausta uurides selgus, et läksidki üldiselt need, kel rasked sümptomid.

Ta arvab, et järeldusi saab teha pärast pühi. Võib juhtuda, et siis tehakse päevas teste tavapärasest märkimisväärselt enam ehk lähevad ka need, kes otsustasid pühad ikka enne ära veeta.

Lanno soovitab neil, kes teavad, et koroonahaigega kokkupuuteid ja kerged sümptomid, siiski esimesel võimalusel testima minna.

Lääne-Virumaal lisandus täna 55 juhtumit, Lanno räägib, et üldiselt on need seotud suure hooldekodukoldega. Mis puutub Ida-Virumaasse, siis seal on olukord üldiselt stabiliseerumas, välja arvatud piirilinnas Narvas.

Saaremaal olukord paranenud

Paari päeva eest jõudsid meediasse ärevad teated Saaremaalt. 24. detsembri hommikul selgus, et tuvastati 14 uut nakatunut. Kaks järgnevat päeva on numbrid siiski väikesed olnud (mõlemal päeval kaks uut nakatunut). "Jah, Saaremaa vahepealne episood - küsimusi tekkis ka terviseametil, kas tõesti kordub kevad. Õnneks ei jätkunud see nii."

Stabiilsemaks on situatsioon praeguse seisuga läinud ka Pärnumaal. "Vahepeal tuli haigeid nii palju juurde, et oli suuri raskusi kõigile ära helistamisega. Aga nüüd oleme järje peale saanud. Teiste piirkondade inimesi appi võtnud," viitab Lanno koroonadetektiivide tööle.

Video lõpuosas on juttu sellestki, miks Lanno arvab, et mõistlik on teatud piiranguid rakendada piirkonniti, mitte üle Eesti.

