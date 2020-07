VIDEO | Ülevaade koroonaviiruse hetkeseisust. Massikogunemisi kehva ventilatsiooniga paikades tuleks vältida

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma tutvustas Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) uusi nõuandeid koroonaviiruse asjus, nüüdseks on fookus liikunud ventilatsiooni peale. "Tuleb vältida lähikontakte kehva ventilatsiooniga ruumides - koorilaulud, rühmatrennid," ütles Härma. See hoiatus käib tema sõnul eeskätt kõrge haigestumuse levikuga riikide kohta, Eestis on praegu epidemioloogiline pilt ilus. Maskide kandmist praegu, kui meil on epidemioloogiline seis pigem hea, tavainimesele ei soovitata.

