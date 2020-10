VIDEO ÜLESÕIDUST | Politsei kutsus mootorrattaga Tartu Kaarsilla ületanud naise kohvile: kuritegelik on oma talenti varjata, aga ohutusnõudeid tuleb järgida

“Ta ei tahtnud silda ribadeks sõita, kaare tippu jõudes kellelegi pähe kukkuda ega muud halba korda saata. Tema ammune unistus oli ületada märgiline sillakaar, nagu seda on enne teda teinud paljud ülikoolilinlased. Aga tema tahtis seda teha täiesti teisiti, innustatuna oma professionaalsest motohobist,” kirjutas Lõuna prefektuur oma sotsiaalmeedia lehel.

“Kõik võinukski minna suurema kisata, kui asjaosalised andnuks avalikust üritusest linnale teada ning taganuks kõigi ohutuse," avaldas politsei oma murekoha.

"Nad lihtsalt ei tulnud selle peale, et lisaks sillal liikuvatele jalakäijatele on Emajõel ka tihe laevaliiklus. Läks meelest mõelda sellele, et kui tsikkel millegi peale ehmub ja sillakaarelt perutades jõkke hüppab, võinuks viga saada Keity ise või ka mõni jõel seilanud sinikaelpart. Lõhkuda võinuks silladetaile või kukkudes tabada Emajõe lipulaeva Jõmmut. Mõne tumedama stsenaariumi korral ei saanuks hädalistele kiiret abi anda, sest ei kiirabi, päästjad ega politsei sillatrikkidest teadnud,” kirjeldas politsei võimalikke stsenaariume.

Seetõttu otsustas politsei Meieriga kohtuda. “Rääkisime oma murest, et liiga vähesed inimesed said tagasihoidliku reklaami tõttu osa niivõrd oskuslikust vaatemängust. Täiesti kuritegelik on oma talenti varjata. Leppisime kokku, et tulevased šedöövrid toimuvad kõiki ohutusnõudeid järgides ning üksteist abistavas koostöös omavalitsuse ja politseiga. Kui kõik jäävad terveks ja kõik saavad nautida, siis sõna otseses mõttes — sky is the limit!"

Politsei kinnitas, et Meier ei lähe arestimajja, ei saa trahvi ega jää ilma tsiklist, sest saadi kokkuleppele, kuidas edasised rattatrikid saavad toimuma kõigile ohutult ja veelgi vaatemängulisemalt.

"Ja kui motopolitsei read vajavad täiendust, siis räägime Keityga veel... võib-olla," märgiti postituse lõpus.

Mäletate seda keebiga neiut, kes tuiskas tsikliga üle kaarsilla kaare? 🏍 Ta on Keity. Ta ei tahtnud silda ribadeks... Posted by Lõuna prefektuur on Teisipäev, 13. Oktoober 2020