VIDEO | Ülemiste keskus vaevleb prussakate käes: putukaid on nähtud nii kaupluses kui ka söögikohas

Ülemiste keskuse töötaja rääkis, et Facebookis ringleb video, kus on näha prussakaid Little India söögikohas. Samuti nägi tema tuttav tarakane Jyski kaupluses, millest on ka video. "Oma silmaga nägin neid esimest korda paar kuud tagasi, kui parasjagu teist töötajat selles keskuses asendasin. Probleem olla juba aastaid, aga nagu näha, siis on nii kõvasti süvenenud, et juba külastajad märkavad," ütles ta.

Augustis oli putukaid näha ka Apollo raamatukaupluses tegutsevas mahlabaaris Blender, millest üks külastaja kohe ka teada andis.

Prussakad Blenderis Foto: Delfi lugeja

Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm nentis, et keskus tegeleb kahjurite probleemiga pidevalt. "Võtame seda väga-väga tõsiselt. Ülemiste keskus on suur maja, kaupa tuleb meile üle maailma ja paraku võib selliseid asju ette tulla. Seepärast teeme regulaarselt ennetavat kahjuritõrjet, järgmine on plaanis juba homme," ütles Nõmm. Kahjuritõrjet tehakse, kui keskus on külastajatele suletud.

Nõmm ütles, et iga rentnik ja söögikoht peab oma hügieeni eest eelkõige ise vastutama, küll aga kontrollib keskus pidevalt, kas kõik on nii nagu peab ja teeb vajadusel ettekirjutusi. "Paraku peame arvestama kõigega, mis eluga kaasas käib. Meie asi on püüda seda ennetada ja kui on probleem, siis see lahendada," sõnas ta.