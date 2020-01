VIDEO | Turvatöötajad pidasid kinni 600 euro eest kosmeetikat varastanud noormehed, üks proovis turvameest kolkida ka ostukotiga

Selveris korda hoidva Viking Security koolitusjuht Juhan Aia ütles, et turvafirma töötajad asusid kella 18.24 ajal kinni pidama kahte meest, kes olid üritanud varastada 660 euro eest kosmeetikatooteid. Et üks noormees ei allunud turvatöötaja korraldustele alluda, oli tarvis kasutusele võtta käerauad ja pipragaas.

"Üks meestest muutus väga agressiivseks: karjus, solvas ja ähvardas turvatöötajat ning lükkas äkitselt turvatöötaja suunas jalaga ümber suure metallist prügikasti. Õigusrikkuja selline käitumine oli ohtlik nii turvatöötajale endale kui ka kõrvalistele isikutele," selgitas Aia.

"Üks-ühele olukorras ei saa kindel olla, et ainuüksi füüsilise jõu kasutamine olukorra lõpetab. Pipragaas on piiramata tsiviilkäibega relv, mida võib kasutada ka turvatöötaja, kui on oht inimese elule või tervisele. Viking Securityl on kasutusel juga-tüüpi gaasipihustid, mille kasutamine häirib vähem kõrvalisi isikuid," kommenteeris Aia olukorda.

Vastupanu osutanud noorhärra jätkas aga Aia sõnul ründamist isegi pärast pipragaasi kasutamist, lüües turvameest korduvalt käte ja rindkere piirkonda.

"Ründaja vehkis ka kaupa täis kilekotiga, püüdes sellega samuti turvatöötajat lüüa. Rünne isiku poolt oli niivõrd ohtlik ja järjepidev, et turvatöötaja tõepoolest proovis seda tõkestada ka jalaga," põhjendas Aia turvatöötaja videost nähtuvat low-kicki.

Aia põhjendas, et enesekaitse seisukohast ei olnud tegemist otseselt löögiga, vaid ründaja eemale tõukamisega, mis sellises äärmuslikus olukorras oli tema hinnangul õigustatud.