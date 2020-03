VIDEO | Tunne Kelam Eesti Kongressist: praegu tundub, et nii pidi minema, siiski läks kõik vastu igasugust loogikat

Kelam ütles muu hulgas, et kodanikud kannavad riiki, nad pole vaid teenuste kasutajad. "Kui kodanikud hakkavad vastutama oma tegevuste eest ja mõtlevad, kuidas ühiskond koos püsiks, on meil ka tulevik," rääkis Kelam.

"Ettepanek peaministrile on just see, et kodanike komiteede liikumine läheks Eesti õppekavadesse. Olen kümnetes ja kümnetes koolidest sellest rääkimas käinud ja lapsed on huvitatud," kinnitas Kelam.

Tollal 30 aastat tagasi registreeriti inimesi, kes tõendasid, et nemad või nende vanemad olid Eesti okupeerimise hetkel Eesti vabariigi kodanikud. Kokku registreeriti 790 000 Eesti vabariigi kodanikku koos lastega.

Vaata videost, mis valiku ees toona Eesti Kelami hinnangul seisis.