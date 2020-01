VIDEO | Tulevikus saab lennukist otse trammiga laeva peale

Täna toimus ühisministeeriumis pressikonverents, kus räägiti Tallinna kergrööbastranspordivõrgustiku arendamisest. Esimesena on plaanis liin Lennujaamast D-terminali. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et trammiliini marsruut on paigas, edasi tegeletakse projekteerimisega ning järgmine etapp on juba ehitustööd. Kõlvarti sõnul on praegu arutlusel just see projekt, sest sinna saadi välistoetus. Ta tõi ka välja, et lähiaastatel võiks tekkida esimene trammiliin, mis ühendab Tallinna linna naabervaldadega. Esimene vald, mis Tallinnaga trammiühenduse saab peaks olema Kõlvarti arvates Rae vald.

Kõlvart nentis, et trammiühenduse loomine Tallinnast naabervaldadesse on suur ja keeruline projekt, mis vajab lisaks välistoetusele ka riigi rahastust. Ta ütles, et rahastamisküsimuse tõttu ei saa praegu öelda, millal võiks projekt valmida. Kõlvart rääkis, et praegu ei ole see võimalik, sest finantseerimine jääks ainult Tallinna peale.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas nõustus Kõlvartiga, et ühistranspordivõrk tuleks rajada Tallinnast kaugemalegi. Aas ütles, et kergrööbastranspordivõrgustiku arendamise eesmärk on vähendada autodega liikumist ning suurendada ühistranspordi kasutamist. ,,Terve maailm liigub rohelisemate transpordivahendite suunas,” sõnas Aas.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Joel Jesse ütles, et eesmärk on aidata täita Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kliimaeesmärke.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on tulevikutransport on elektritransport. Kõlvarti sõnul on 10 kuni 20 aasta pärast on meil transpordis palju uusi tehnoloogiaid. Ta ütles, et 2025. aastaks loobub Tallinn diiselbussidest.