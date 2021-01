VIDEO | Tulevane siseminister, praegune Põhja prefekt Kristian Jaani: inimene vajab uusi väljakutseid

Siseturvalisuse valdkonnas on Jaani töötanud kokku rohkem kui 25 aastat. Sel nädalavahetusel tegi Keskerakond talle pakkumise olla järgmine Eesti Vabariigi siseminister.

"Saan kindlasti olla erakonnale kasulik kõiges selles, mis puudutab väljajuurimist, korruptsiooni. Olen kohtunud ka Keskerakonna juhatuse liikmetega ja saanud veendumuse, et tõepoolest on väga suur fookus ja prioriteet nende jaoks jätkuvalt see, et korruptiivseid ilminguid Keskerakonnas ei oleks," ütles Jaani. "Inimene vajab ka uusi väljakutseid".

"Mina tulen puhtalt lehelt," lisas ta.

Mis teemadega Jaani siseministrina esimesena tegelema hakkab? "Südameasi on ikkagi see, mis on seotud viiruse vastu võitlemisega," tõdes ta. "Siseministeeriumi haldusalas kõik ametiasutused on intensiivselt võidelnud selle viiruse vastu esimesest päevast saati."

Jaani lisas, et prioriteedid on ka kõigi eesliinitöötajate väärtustamine, ida piiri väljaehitamine ja ka tulevikus erinevateks kriisideks ette valmistumine.

"Väärtustamise all pean silmas ka kõike seda, mis puudutab palka, kuidas see palk on seotud keskmise palgaga," sõnas ta.

Jaani sõnul ta kohe Keskerakonnaga ei liitu.