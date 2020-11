VIDEO | Tulevane haridusminister Jaak Aab: õpetajate palk peab kindlasti tõusma

Keskerakonna esimees peaminister Jüri Ratas teatas täna, et haridus- ja teadusministrikandidaat on praegune riigihalduse minister Jaak Aab.

Aab rääkis ajakirjanikele juba ka esimestest mõtetest ja oma seisukohtadest uues valdkonnas. Suures osas kavatseb Aab jätkata tagasiastunud Mailis Repsi rada, kuid tal on ka omi mõtteid, mida ellu viia.

Regionaalne vaade ja õpetajate palgatõus

"Regionaalne vaade hariduses on kindlasti see, mis mind huvitab - millised on probleemid ja üritada neile lahendusi leida," tõi Aab ühe olulise teemana välja. Ta lisas, et kui esialgu tuleb jätkata koalitsioonilepingus paika pandud programmiga, millega on Reps algust teinud, siis saab tööplaani alati täiendada ka uute algatustega.

Aab ütles, et peab tähtsaks kodulähedaste väikekoolide säilimist ja nentis, et ka sellest võib saada üks teema, millega tuleb uues ministriametis tegeleda.

Õpetajate palgast rääkides, kinnitas Aab, et pooldab pedagoogide palgatõusu ja valitsus ei tohiks loobuda eesmärgist, et õpetajate keskmine brutokuupalk peaks olema 120% Eesti keskmisest brutopalgast.

"Kui erakonna esimees tegi mulle ettepaneku haridus- ja teadusministriks saada, siis ma ütlesin, et paluks toetada ka seda, et õpetajad edaspidi saaksid palgatõusu," sõnas Aab.

Haridus- ja teadusministri kandidaat tõi veel välja, et parandada tuleks venekeelsete laste võimalusi koolis eesti keelt ja eesti keeles õppida. "Kellelegi ei ole saladuseks, et soov õppida on venekeelsete laste hulgas suurem, kui me suudame seda kvaliteetselt pakkuda. Seda me peaksime parandama ja tulema sellele soovile vastu," sõnas Aab.

Haridusvaldkonna koroonameetmetest rääkides tõdes Aab, et praegune töökorraldus, kui Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumid on distantsõppele suunatud, ei ole kerge. Küll aga peab ta seda ajutiselt mõistlikuks ja põhjendatud lahenduseks. "Midagi teha ei ole vaadates viiruslikku olukorda ja kuidas just noorte hulgas nakatumine kiiresti levis," märkis ta. Kuigi noored võivad koroonaviirust kiiresti ja ka asümptomaatiliselt läbi põdeda, siis jõuab viirus järjest enam ka eakateni ning hooldekodudesse ja haiglatesse, mistõttu tuleb Aabi sõnul koroona levikule piir peale saada.