VIDEO | Tulejumalanna Hanna Martinson jagab lõkketarkusi

Martinson näitab, mida peaks lõkkes põletama, et õhku ei paiskuks mürgikokteil. Näiteks, kui silmad on punased ja ei saa köhimist pidama, oled ilmselt lõkkesse visanud plasti või muid jäätmeid, mis sinna ei kuulu. Oskamatu tuletegemine on karuteene nii endale kui ka ümbritsevale loodusele.