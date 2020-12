VIDEO | Tuled kustunud, uksed kinni. Narva kohvikupidajad püüavad rangete piirangutega ellu jääda

Valitsus otsustas, et 3. jaanuarini on Ida-Virumaa lukus - suletud on meelelahutus- ja majutusasutused, spordihooned, keelatud on siseruumides peetavad üritused ning kinni on kõik toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalid. Toidu kaasamüük ja kullerteenus on küll lubatud.

Just sellega püüavad Narva toitlustusettevõtjad karmide piirangute ajal pinnal püsida. Näiteks Bubliku kohvik pidaja rääkis naljatledes, et nad on end poeks ümber nimetanud, sest nad müüvad kaasa nii kohvi kui ka pirukaid. Ühest söögikohast saab osta aga hoopis õues ja maski kandes.

Samal ajal ei suhtuta kullerteenuse kasutamisse kõige optimistlikumalt. Antalya Kebab House'i omanik nentis, et Narva on kojuveo juurutamiseks liiga väike linn ja kulleritasu sööb restoranipidaja sissetulekust märkimisväärse osa ära.

Mitu toitlustusettevõtjat ei mõista, miks laienesid sama karmid piirangud tervele Ida-Virumaale, kui seal on piirkondi, kus ei ole viiruse levik nii hoogne. Näiteks Bubliku omanik tõi esile, et Narva nakatumisnäitajad on samasugused kui Tallinnas, kus pole pooltki nii rangeid meetmeid kehtestatud.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!