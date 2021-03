VIDEO | Tuhat eurot ja aitan sul Kaitseväest ära viilida! Eksperiment valgustab Andrei Vesterineni ähmase äri telgitaguseid

Kui klient ütleb, et kuidas ta saab mitte ilmuda komisjonile, siis meie selgitame, et selleks on vaja mõjuvat põhjust (nt haigusleht). Kui kliendi andmed muudetakse rahvastikuregistris, see on isiku õigus need andmed muuta, kuna igaühel on õigus elada seal, kus ta soovib. Meie aga lähtume sellest informatsioonist, mida esitavad meile meie kliendid. Kui mõni soovib muuta enda elukoha andmeid rahvastikuregistris, siis meie eeldame, et klient elab nüüd välismaal ja esitame registrile vastava avalduse.

Vastavalt rahvastikuregistri seadusele par. 21 lg 1 p 6 kantakse rahvastikuregistrisse elukoha andmed. Kui siis meie kliendi elukoht on Soomes või Saksamaal või keegi otsustab minna Tai Kuningriiki elama, siis see tähendab, et ta rakendab enda õigust seal elada. Tal on alati õigus tulla Eestisse tagasi ja registreerida elukoha aadress tagasi Eestisse. Siinkohal tuleb tähelepanu juhtida haldusmenetluse seadusele par. 26 lg 3, kus on sätestatud, et dokument loetakse menetlusosalisele kättetoimetatuks, kui see on kohale toimetatud menetlusosalise elu- või asukoha aadressil või kui see on menetlusosalisele postiasutuses allkirja vastu üle antud. Ja nüüd küsige mis siis saab, kui kutsealuse isiku välismaa aadressilt saadetakse tagasi Kaitseväe ressurssidele kiri märgega, et isik ajutiselt ei ela selle aadressil?! Muidugi võib dokumendid proovida kättetoimetada teisel viisil (nt.avaldamise ajalehes HMS par. 31) aga selleks peavad olema täidetud vastavad eeldused.

Kui aga isik vahetab elukoha aadressi ja ei jõua õigel ajal registreerida seda rahvastikuregistris, kuna tal ei ole mobiili-id või ID-kaardi kasutamise võimalust, kas ta rikub midagi ? Mina ütlen, et ta ei riku midagi, mille eest teda karistada saaks. Seadus seda lihtsalt ei võimalda.