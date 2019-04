VIDEO | Tudengisaade selgitas välja, et Tallinna ülikool püüab oma plagiaadituvastussüsteeme pidevalt tõhustada

Kui plagiarus tähendab ladina keeles lapseröövijat ja orjakaupmeest, siis kas tänaste standardite kohaselt peaks plagiaadi eest ka samasugused karistused järgnema, nagu tol ajal küsis saatejuht.

„Jah, ka meie ülikooli õppekava eeskiri eristab erinevaid plagiaadi karistus raskusastmeid,“ sõnas Tammeleht. Ta jätkas tutvustamist, et ülikoolil on siiski selliseid juhtumeid, kus karistust ei järgne. Kõik sõltub juhtumist.

Lisaks plagiaadile on järjest levinum variautorlus, ehk ostetakse valmis töö teise tegija käes. Selle karistamismeetodi välja mõtlemine on keeruline. “Minu jaoks on suurim karistus see, et keegi ju teab, et see ei ole sinu töö” ütles Tammeleht, sest see jätab töö tegelikule autorile väga head väljapressimisvõimalused.

„Refleksi“ peatoimetaja Hilary Karu sõnul kutsuti Tammeleht külla just seetõttu, et noortes on üha kasvav hirm plagiaadiküsimustega seonduvalt. „Intervjuud vaadates saavad kindlasti nii mõnedki hirmud ja küsimused lahti seletatud, mis lasevad edaspidi öösiti rahulikumalt magada.“ TLÜ plagiaadikomsijoni sõnum oli: “Tee oma tööd ausalt ja järgi kehtivaid reegleid – siis saad öösel rahulikult magada ka 20 aasta pärast ja ei pea sanktsioone kartma.“