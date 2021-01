VIDEO | Toompea trall jätkub. Poolamets põgenes opositsioonisaadikute eest

Abielureferendumiga tegeleva põhiseaduskomisjoni istung pidi toimuma täna virtuaalselt.

Paar minutit enne istungi algust tuli põhiseaduskomisjoni ruumi, kus parasjagu valmistus istungit läbi viima komisjoni esimees Anti Poolamets, ka komisjoni aseesimees Lauri Läänemets.

Mehed hakkasid vaidlema selle üle, kas komisjoni liikmetel on seadusest tulenev õigus istungil füüsiliselt kohal olla ning kas konkreetne ruum on ainult Poolametsa kabinet, või võib seal ka Läänemets ja teisedki komisjoni liikmed hiljem viibida.

"See on komisjoni istungi ruum, sest siit juhatatakse komisjoni," oli Läänemets kindel. Poolamets sellise tõlgendusega ei nõustunud ja ütles, et komisjoni eilse otsuse järgi on istung virtuaalne.

Vahepeal saabusid ruumi ka teised opositsioonisaadikud - Kaja Kallas (Reformierakond) ja Valdo Randpere (Reformierakond). "Tulin oma kohviga," märkis Randpere üle ukseläve astudes. Opositsioon tegi ettepaneku kolida suuremasse ruumi, kuid see kadus vaidlussuminasse.

Sõnelus ei raugenud, vaid sai järjest hoogu juurde. Koridoris üritas riigikogu personal välja selgitada, mida selles olukorras teha. Tsiteeriti kodukorra punkte ja lapati pabereid.

Vaidlus kestis edasi ka ajal, mis istung pidanuks juba käima. Ühel hetkel tegi Poolamets teatavaks, et plaanib "sisse tunginud opositsioonisaadikute" eest põgeneda oma fraktsiooni ruumidesse. Opositsioonisaadikud ütlesid, et lähevad ehk kaasa - ikka sinna, kus istung toimub.

Poolamets korjas oma asjad kokku ja tõttas mööda Riigikogu koridore fraktsiooni poole, ajakirjanikud sabas. Ajakirjaniku küsimuse peale, kas esimees kavatseb ukse lukku keerata, vastas Poolamets, et see on variant, mida tasub kaaluda - ehk tulevikus ka lukud ära vahetada.

Anti Poolamets tõttamas põhiseaduskomisjoni ruumidest EKRE fraktsiooni ruumidesse, et istungit kaugteel läbi viia. Foto: Rauno Volmar

Vahepeal võttis komisjoni juhtimise üle aseesimees Lauri Läänemets. Seda seni, kuni Poolamets jälle virtuaalruumis nendega liitus. Mida täpselt komisjonis räägiti ja praegu arutatakse, pole teada.

Läänemets kutsus Poolametsa esimehe kohalt tagasi

Põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets kutsus Anti Poolametsa esimehe kohalt tagasi, taandades ennast aseehimehe kohalt. Kui üks tagasi astub, tähendab see nimelt ka teise taandumist. Uuel korralisel komisjoni istungil tuleb seega valida uus esimees - tõsi, komisjon võib lihtsalt ka Poolametsa tagasi valida.