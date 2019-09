VIDEO | Tõnis Lukas kärbetest: uus ERR-i telemaja ja rahvusraamatukogu remont tulevad kindlasti

Kultuuriminister sõnas pärast riigikogu istungjärgu esimest istungit, et presidendi kõne oli asjalik ning detailne. Seda viimast oleks Lukase hinnangul võinud ehk vähem olla ja pigem keskenduda üldisematele küsimustele.

Ta heitis ette riigikogu esimehele Henn Põlluaasale, et too langes oma kõnes "liiga detaili". "Ta keskendus vahekordadele, kus me sellistel päevadel, kus me peaks ühtsust toonitama, ei peaks väga urgitsema. Mulle meeldis, et president ei vastanud teravustele," sõnas Lukas.

Lukase hinnangul pole mingit vastasseisu Toompea ja Kadrioru vahel olemas, sest Toompeal on esindatud kõik, ka opositsioonisaadikud. "Meie distantsid on nii väiksed, et väljaspoolt me paistame kindlasti ühtsena," lausus ta.

Tema sõnul ei pea kultuurivaldkonna esindajad värisema ning kärpeid kartma.

Küsimusele, kas tulemata jäävad mõned suurprojektid, kostis Lukas, et korda tehakse nii rahvusraamatukogu ja ERR-i telemaja tulevad.

"Mis puudutab temaatilisi plaane, siis kultuurivaldkonnas on investeeringuid ja plaane, mis võib-olla lükkuvad tulevikku," nentis ta siiski.