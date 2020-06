VIDEO | Tõenäoliselt EKRE esimeheks valitav Martin Helme koalitsioonilepingut muutma ei tõtta

Helme rõhutas, et on senise koalitsioonilepingu loomisel olnud osaline praktiliselt igas peatükis, mistõttu peab olulisimaks ennekõike just seda, et lepingut ka täidetakse.

"Meil seisavad ees mitmed asjad, mida on meie poolt sisse soovitud ja need tuleb ära realiseerida. Ma olen selle koalitsiooni suur pooldaja, see on heas tasakaalus," ütles Helme, et ka uusi partnereid, näiteks Reformierakonna näol, otsima ei hakata.

Vaata lähemalt videost.