VIDEO | Terviseameti juht Üllar Lanno: ärevaks teeb olukord Lääne regioonis. Kõige paremini läheb Tartus

Lanno selgitab, et praegust olukorda võib nimetada ühtlaseks levikuks. Paraku ei selgugi paljudel juhtudel, kust inimese viiruse sai. Nakatumiste puhul on vastav protsent koguni 35. Järgmisena on perekondlikud kontaktid ja töökohad.

Palju on räägitud Harjumaast (ja ennekõike Tallinnast) ning Ida-Virumaast. Kuidas mujal Eestis? Lanno viitab Lääne regioonile. "Umbes 2000 isikut, keda jälgime, aga juurdekasv on 100 protsenti viimase kahe nädala puhul. Pärnus ja Läänemaal PPA ja terviseamet jälgivad sündmusi," märgib ta. Lanno toob murekohana välja sellegi, et Pärnus on spaasid ja muid asutusi, kus palju kliente ehk rohkem kontakte.

"Tartus tegelikkuses on olukord kõigist kõige parem," ütleb ta vastukaaluks. "Seal ikkagi stabiilsus olemas. Õigel ajal - enne jõule." Lanno kinnitusel on mõni aeg tagasi kehtestatud eripiirangud aidanud parandada situatsiooni Ida-Virumaal. "Seal samamoodi juurdekasv lamenenud. Minimaalne juurdekasv võrreldes Tallinnaga."

Videointervjuus on pikemalt juttu ka olukorrast meie haiglates. Tänase päevaga on ravil 371 koroonahaiget. Lagi oleks praeguse seisuga 740 kandis. "Kui olukord tänasest edasi läheb halvemaks, siis plaanilise ravi kohad võetakse koroonapatsientide jaoks kasutusele kõik jaanuari keskpaigaks, jääks vaid erakorraline ravi," viitab ta negatiivsele stsenaariumile, kui ühiskonnas käitumismudelit ei muudeta.

Uute piirangute suhtes on ta aga optimistlik ja viitab ka teaduslikele uuringutele, mis näitavad, et taolised sammud võivad nakatumisi märgatavalt vähendada.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!