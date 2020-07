VIDEO | Terviseameti juht rahvarohkete ürituste lubamisest: me ei saa Eestit elu lõpuni lukus hoida

Täna hommikul anti terviseametis ülevaade viirusepuhangu hetkeolukorrast. Sõnumid olid optimistlikud. "Tasub mõistuse piires ka suve nautida," märkis Härma.

Tõsi, valik meelelahutuseks ongi Eestis juba lai ning alates tänasest on näiteks väliürituste puhul maksimaalne osalejate arv 2000 varasema 1000 asemel.

Kas veel veidi vara pole, ehk on ennatlik piirangutele selg pöörata? "Me ei saa Eestit elu lõpuni lukus hoida. Terviseameti hinnangul see on mõistlik tõstmine (2000 peale - toim), et vaadata, kuidas asjad edasi lähevad. Alati saab taas kitsamaks tõmmata. Kujuneb ka teadmine, kuidas sellised üritused mõjutavad Eestit, kuidas meie inimesed käituvad," arutles ta.

Sügise hakul on Eestis tippsündmuseks Rally Estonia, kuhu oodatakse ühtekokku 20 000 inimest (neist 16 000 pealtvaatajad). Härma kinnitusel on korraldusmeeskond teinud mahukad plaanid, kuidas nakatumisriski vähendada ja kuidas inimesi lubatud suurusega gruppides hoida. "Kui Rally Estonia saab sellises mahus ettevaatusabinõusid rakendada, siis see tegelikult oleks maailmale päris suureks eeskujuks."

Ta lisas, et kui peaks tekkima vähegi kahtlusi, tõmmataks publiku arvu koomale. "Kui epidemioloogiline olukord päris kehvaks läheb, siis õigus ka üritus edasi lükata," rääkis ta negatiivse stsenaariumi kohta.

Näiteks perioodil 29.06 kuni 13.07 lisandus Eestis 21 uut nakatunut. Muretsemiseks pole sel juhul põhjust, ent Härma sõnutsi kaalutaks piirangute karmistamist, kui kahe nädalaga lisanduks circa 300 uut positiivset koroonatesti.

Piirid paljude riikidega on avatud ning inimesed reisivad ringi. Terviseamet oli ka valmis raskemateks tagajärgedeks, ent õnneks nii ei läinud. Kaks juhtumit on tulnud Venemaalt ning üks Rootsist, Kasahstanist ja Saksamaalt.

Esitluse ajal viitas Härma, et Venemaal on näitajad viimasel ajal märgatavalt paremaks läinud. Härma hinnangul pole väga kaugel päev, mil saab taas Venemaa vahet tavapäraselt reisida. Tema sõnutsi on hetkel Venemaa näitajad paremad kui Rootsil. Tõenäoliselt saab pigem enne rännata Peterburi kui Stockholmi? "Seda ma ei julge lubada," sõnas Härma.