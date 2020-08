VIDEO | Terviseameti juhi kt: koroonaviirus lapselt lapsele ei levi. Väga harvad on ka juhtumid, kui laps koolis õpetajat nakatab

"Hetketeadmiste järgi COVID-19 lapselt lapsele ei levi. Väga harva, kui ta lapselt täiskasvanule levib. Need juhtumid, kui lapsed koolis õpetajat nakatavad, on väga harva esinevad. Koolisiseseid puhanguid meile teadaolevalt esineb ka väga harva," ütles terviseameti juhi kohusetäitja (kt) Mari-Anne Härma.

Ta lisas, et sellele teadmisele tuginedes tuleks langetada otsused kooliaasta alguse planeerimisel.

Kuigi haridusministeerium on öelnud, et plaan A on 1. septembril koolid tavapäraselt kontaktõppega avada, siis on veel lahtine, millised tingimused peavad selleks täidetud olema. "Täna on meil arutelu haridus ja teadusministeeriumiga. Homme on see valitsuse laual, et mis on täpsed tingimused ja otsused, mida jälgida," rääkis Härma.

Terviseameti juhi kt sõnul täpsustakse täna-homme ka seda, millised peaksid olema koolide plaan B ja C juhul, kui koroonaviirus hakkab Eesti laiemalt levima.

Vastutus on koolidel

"Kindlasti peaksid koolid olema valmis oma plaane tegema ning oma võimalusi ja ressursse arvestades kindlasti teavitama ka lapsevanemaid, et mis neid ees ootab. Kool algab peagi ja inimesed tahavad teada, mis toimub," ütles Härma.

Terviseamet on andnud koolidele soovitused, aga mitte kohustused. Härma arvates sellest probleeme ei teki, sest koolijuhid langetavad ka omal käel otsuseid väga vastutustundlikult. "Juhis on juhis eelkõige selles mõttes, et seda ei saa kohustada täitma, sest kõigil ei ole ka võimalust seda täita," nentis Härma.

Ta selgitas, et juhis aitab koolijuhtidel mõista, kuidas erinevaid riske maandada ja kõiki tingimusi ei peagi täitma. "Piisab, kui nendest olulisematele pööratakse tähelepanu ja inimestel on teadlikkus," sõnas Härma.

Olulisema ohutusnõudena nimetas Härma head hügieenitingimused. "Peab olema hea koristus. Lastel peal olema võimalus kästi pesta ja kuivatada, söögivahetundide ajal samuti võimalus käsi pesta," ütles ta. Lisaks peaks koolis olema võimalus hoida üksteisega distantsi.

"Need on üldised soovitused, mitte midagi uut ei ole kevadega võrreldes plaanile lisaks tulnud. Kõiki neid soovitusi, mida oleme silmas pidanud viimased pool aastat, need kehtivad endiselt," sõnas Härma.