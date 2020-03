VIDEO | Terviseameti esindaja: hooldekodudes üle Eesti laustestimist ei tehta. Haigussümptomite korral on võimalik testimine tellida

Kaugele praeguseks hooldekodudes testimisega ollakse jõutud? Mitu inimest päevas? Sotsiaalministeeriumi KOV teenuste ja toetuste poliitika juht ning terviseameti kriisistaabi hoolekande juht Triin Raag sõnas, et numbriliselt seda ei loetagi.

Laustestimist rakendati Saaremaal, aga see on eraldi näide, mitte mujal Eestis. "Testitakse vastavalt vajadusele. Kui mõnel hooldekodu kliendil haigusnähud, siis võimalik tellida testimine," rääkis ta.

"On ka juhuvalimi põhjal testimine, juhul kui haigusnähtudega inimesed."

Kas on kaalutud variante, et töötajad kuidagi eraldada? Pakkuda majutust tühjades hotellides või mujal? Raag selgitas, et neid variante osad hooldekodud ka pakuvad. "Arvestades võimalusi, kas enda ruumides või majutusasutustest. Keskset lahendust pole, personaalsed lahendused. Sundida kindlasti ei saa. Paljudel kodus pered. Kui eraldada, tekib teistpidi probleem."

On selge, et töökäsi võib puudu jääda - näiteks töötajad haigestuvad või otsustavad praeguses olukorras loobuda. Raag märkis, et tegeletakse ka sellega, et kaasata inimesi väljastpoolt, luua töötajate reserv.

Hooldekodudes on rakendatud rangeid meetmeid, aga kas ja mis veel annaks teha? "Alati saab täiesti kinni panna ja karmiks, aga kas see on ka mõistlik ja vajalik? Üsna konkreetsed suunised antud, kuidas eristada inimesi, kuidas vahetada vahendeid jms."

